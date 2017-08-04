Ana Sayfa | SPOR 04/08/2017 12:44

Medipol Başakşehir'in play-off turunda rakibi belli oldu

Başakşehir

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Medipol Başakşehir, Sevilla takımı ile eşleşti

Turun ilk maçları 15-16 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 22-23 Ağustos'ta oynanacak. Turuncu-lacivertli ekip, ilk maçını 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapacak. İstanbul temsilcisi, rakibini elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonunda gruplara katılmaya hak kazanacak.

Seribaşı olan ve olmayan takımlar ile liginde şampiyonluk yaşayan takımları birbirleriyle eşleştirmek amacıyla yeni formatta yapılan kura çekiminde, eşleşmeler şöyle oluştu:

Karabağ (Azerbaycan) - Kopenhag (Danimarka)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slavia Prag (Çekya)

Olympiakos (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan)

Celtic (İskoçya) - Astana (Kazakistan)

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Maribor (Slovenya)

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