Beşiktaş Alvaro Negredo'yu KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Valencia takımından renklerine kattığı yeni golcüsü Alvaro Negredo'yu KAP'a bildirdi

İşte Beşiktaş'ın KAP açıklaması;

"Alvaro Negredo Sanchez'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Valencia ile anlaşmaya varılmıştır. Sözleşme fesih bedeli olarak şirketimiz tarafından Valencia kulübüne net 2.500.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme ile aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

2017-2018 Sezonu için 4.350.000 Avro

2018-2019 Sezonu için 4.350.000 Avro garanti ücret ödenecektir.''