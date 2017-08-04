Ana Sayfa | SPOR 04/08/2017 11:52

Beşiktaş Alvaro Negredo'yu KAP'a bildirdi

Alvaro Negredo

Beşiktaş, Valencia takımından renklerine kattığı yeni golcüsü Alvaro Negredo'yu KAP'a bildirdi

İşte Beşiktaş'ın KAP açıklaması;

"Alvaro Negredo Sanchez'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Valencia ile anlaşmaya varılmıştır. Sözleşme fesih bedeli olarak şirketimiz tarafından Valencia kulübüne net 2.500.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme ile aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

2017-2018 Sezonu için 4.350.000 Avro

2018-2019 Sezonu için 4.350.000 Avro garanti ücret ödenecektir.''

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