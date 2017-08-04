Yıldız futbolcu Neymar veda mesajı yayınladı

Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına transfer olan yıldız futbolcu Neymar sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu

Brezilyalı yıldız Neymar, "Video oyunlarında bu, yıldızlarla birlikte oynayan bir çocuğun rüyasıydı. 21 yaşında Katalonya'ya geldim ve birçok macera yaşadım. İdol olarak gördüğüm Messi, Valdes, Xavi, Iniesta, Puyol, Pique ve Busquets gibi isimlerle kulüpteki ilk günlerimi hatırlıyorum." ifadelerini kullandı.

Neymar, takım arkadaşı Messi hakkında, "Şu ana kadar gördüğüm en mükemmel sporcu ile beraber oynamaktan gurur duydum. Eminim ki, ondan daha iyisini göremeyeceğim. Saha dışında da arkadaşım olan Messi ile oynamak bir onurdu." değerlendirmesinde bulundu.

"Barcelona'da unutulmaz zamanlar geçirdim. Fakat yeni maceralara ihtiyacım var. Yeni kazanımlar elde etmek için Paris Saint-Germain'in teklifini kabul ettim. Cesur bir kariyer planı hazırladım. Kalbimde ayrılık vaktinin geldiğini hissediyorum. Paris Saint-Germain, önümüzdeki birkaç yıl için yeni evim olacak. Bana duydukları güvene karşılık vermeye çalışacağım. 25 yılın olgunluğu ile bir karar verdim. Her şey için teşekkürler Barcelona. Paris, artık ben buradayım. Allah bizi korusun."