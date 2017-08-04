Ana Sayfa | SPOR 04/08/2017 11:43

Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in play-off muhtemel rakipleri

Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir

UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselen temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Başakşehir'in rakipleri bugün belli olacak

İşte Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri;

Napoli (İtalya)

Sevilla (İspanya)

CSKA Moskova (Rusya)

Liverpool (İngiltere)

Sporting Lizbon (Portekiz) 

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçını 17 Ağustos'ta, rövanşı ise 24 Ağustos'ta yapacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel 6 rakibi şöyle:

ROSENBORG - NORVEÇ

OLEKSANDRIYA - UKRAYNA

İSKENDERBEY - ARNAVUTLUK

ALTACH - AVUSTURYA

VARDAR - MAKEDONYA

SUDUVA - LİTVANYA

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Alvaro Negredo

Beşiktaş Alvaro Negredo'yu KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Valencia takımından renklerine kattığı yeni golcüsü Alvaro Negredo'yu KAP'a bildirdi

Neymar

Yıldız futbolcu Neymar veda mesajı yayınladı

Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına transfer olan yıldız futbolcu Neymar sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu

fenerbahçe

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oluyor

Dün rakibi Sturm Graz'ı eleyerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe'nin Avrupa Ligindeki rakibi belli oldu