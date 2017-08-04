Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in play-off muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselen temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Başakşehir'in rakipleri bugün belli olacak
İşte Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri;
Napoli (İtalya)
Sevilla (İspanya)
CSKA Moskova (Rusya)
Liverpool (İngiltere)
Sporting Lizbon (Portekiz)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçını 17 Ağustos'ta, rövanşı ise 24 Ağustos'ta yapacak.
Fenerbahçe'nin muhtemel 6 rakibi şöyle:
ROSENBORG - NORVEÇ
OLEKSANDRIYA - UKRAYNA
İSKENDERBEY - ARNAVUTLUK
ALTACH - AVUSTURYA
VARDAR - MAKEDONYA
SUDUVA - LİTVANYA