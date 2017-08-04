Ana Sayfa | SPOR 04/08/2017 08:53

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oluyor

fenerbahçe

Dün rakibi Sturm Graz'ı eleyerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe'nin Avrupa Ligindeki rakibi belli oldu

Bugün yapılacak kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçını 17 Ağustos'ta, rövanşı ise 24 Ağustos'ta yapacak.

İşte kura çekimine seri başı olarak katılacak Fenerbahçe’nin muhtemel rakipler:

AEK Larnaca

Shkendija

Apollon

Oleksandriya

Kızılyıldız

Videoton

Östersunds

Maritimo

Rosenborg

Panathinaikos

Sheriff Tiraspol

Hajduk Split

AEK

FH Hafnarfjardar

Suduva Marijampole

Mlada Boleslav

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