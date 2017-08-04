Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oluyor

Dün rakibi Sturm Graz'ı eleyerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe'nin Avrupa Ligindeki rakibi belli oldu
Bugün yapılacak kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçını 17 Ağustos'ta, rövanşı ise 24 Ağustos'ta yapacak.
İşte kura çekimine seri başı olarak katılacak Fenerbahçe’nin muhtemel rakipler:
AEK Larnaca
Shkendija
Apollon
Oleksandriya
Kızılyıldız
Videoton
Östersunds
Maritimo
Rosenborg
Panathinaikos
Sheriff Tiraspol
Hajduk Split
AEK
FH Hafnarfjardar
Suduva Marijampole
Mlada Boleslav