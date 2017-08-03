Ana Sayfa | SPOR 03/08/2017 23:12

Fenerbahçe Sturm Graz maç özeti ve golleri izle

Fenerbahçe Sturm Graz

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, evinde ağırladığı rakibi Sturm Graz ile 1-1'lik skorla berabere kaldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2-1 galip ayrıldığı ilk karşılaşmanın rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile sahasında 1-1 berabere kalarak, play-off turuna yükseldi.

Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi yarın İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek kura sonucu belli olacak. Sarı-lacivertliler, TSİ 14.00'te başlayacak kura çekimine seri başı olarak katılacak.

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