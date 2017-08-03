Fenerbahçe Sturm Graz maç özeti ve golleri izle

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, evinde ağırladığı rakibi Sturm Graz ile 1-1'lik skorla berabere kaldı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2-1 galip ayrıldığı ilk karşılaşmanın rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile sahasında 1-1 berabere kalarak, play-off turuna yükseldi.
Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi yarın İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek kura sonucu belli olacak. Sarı-lacivertliler, TSİ 14.00'te başlayacak kura çekimine seri başı olarak katılacak.