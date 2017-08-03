Ana Sayfa | SPOR 03/08/2017 19:07

Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe-Sturm Graz

UEFA Avrupa Ligi 3.Ön Eleme Turu rövanş mücadelesinde bu akşam Fenerbahçe evinde Sturm Graz'ı konuk edecek. Önemli mücadelede takımların ilk 11 kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 3.Ön Eleme Turu'nun rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, Avusturya ekibi Sturm Graz'ı Ülker Stadı'nda konuk edecek. Saat 20:30'da başlayacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Madley yönetecek.

Fenerbahçe Sturm Graz maçı ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Volkan, Hasan Ali, Neustadter, Skrtel, Şener, Ozan, Josef, Alper, Dirar, Valbuena, Ahmethan

Sturm Graz'ın ilk 11'i: Siebenhandl, Koch, Maresic, Lykogiannis, Potzmann, Jeggo, Hierlander, Zulj, Huspek, Rocher, Alar

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