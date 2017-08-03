Ana Sayfa | SPOR 03/08/2017 19:03

Milli takımın başına geçen Lucescu'nun maaşı belli oldu

Lucescu

A Milli Takımın başına getirilen Lucescu'nun yıllık yeni görevinden 2.5 milyon euro kazanacağı öğrenildi

Tecrübeli teknik adam yarın 14:30'da düzenlenecek imza töreniyle birlikte resmi olarak A Milli Takım Teknik Direktörü olacak.

TFF AÇIKLAMA YAPMIŞTI 

Türkiye Futbol Federasyonu, dün yaptığı açıklamada tecrübeli teknik adamın Milli Takım'ın başına getirildiğini duyurmuştu:"TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Mircea Lucescu ile 2+1 yıllığına anlaşmış olup imza töreni 4 Ağustos 2017 Cuma günü saat 14.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacaktır. Türk futboluna hayırlı olmasını dileriz.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Fenerbahçe-Sturm Graz

Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 3.Ön Eleme Turu rövanş mücadelesinde bu akşam Fenerbahçe evinde Sturm Graz'ı konuk edecek. Önemli mücadelede takımların ilk 11 kadrosu belli oldu

Fernando

Galatasaray Fernando için Manchester City ile görüşüyor

Manchester City'nin orta sahası Fernando ile sarı kırmızılı kulüp görüşüyor. Bu görüşmeyi Galatasaray KAP'a bildirdi

Arda Turan

Arda Turan Neymar'a bu mesajla veda etti

Paris Saint Germain'e rekor bonservis bedeli ile transfer olmasına az zaman kalan Neymar'a takım arkadaşı Arda Turan sosyal medya üzerinden veda etti