Milli takımın başına geçen Lucescu'nun maaşı belli oldu

A Milli Takımın başına getirilen Lucescu'nun yıllık yeni görevinden 2.5 milyon euro kazanacağı öğrenildi

Tecrübeli teknik adam yarın 14:30'da düzenlenecek imza töreniyle birlikte resmi olarak A Milli Takım Teknik Direktörü olacak.

TFF AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu, dün yaptığı açıklamada tecrübeli teknik adamın Milli Takım'ın başına getirildiğini duyurmuştu:"TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Mircea Lucescu ile 2+1 yıllığına anlaşmış olup imza töreni 4 Ağustos 2017 Cuma günü saat 14.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacaktır. Türk futboluna hayırlı olmasını dileriz.