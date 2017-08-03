Arda Turan Neymar'a bu mesajla veda etti

Paris Saint Germain'e rekor bonservis bedeli ile transfer olmasına az zaman kalan Neymar'a takım arkadaşı Arda Turan sosyal medya üzerinden veda etti

Barcelona’dan Paris Saint Germain’e 222 milyon Euro’luk rekor bonservis bedeli ile transfer olmak için gün sayan Neymar için takım arkadaşı Arda Turan sosyal medya hesabından Neymar ile çekilmiş bir fotoğrafına yer verirken, fotoğrafın altına “Seninle unutulmaz hatıralar yaşamak benim için bir zevkti kardeşim. Yolun her zaman açık olsun” notunu düştü.