Ana Sayfa | SPOR 03/08/2017 15:18

Neymar'ın Paris Saint Germain hayaline Avrupa Birliği ve UEFA engeli

Psg Barcelona

Neymar'ın transferinde büyük sorunlar çıktı. Fransız devi Paris Saint Germain’in dair olay kurallarına uymadığı belirtildi.

Avrupa Spor-Ünlü futbolcu Neymar'ın transferine veto.Fransız devi Paris Saint Germain’in, Barcelona’nın yıldızı Neymar’ı transferine La Liga yönetiminden veto geldi.Gerekçe olarak Neymar’ın sözleşmesindeki bazı problemler gösterilirken PSG’nin 222 milyon euro’luk serbest kalma maddesini ödemesi ise Finansal Fair Play’in ihlali olduğu iddia edilerek kabul edilmeyecek.La Liga Başkanı Javier Tebas daha önce yaptığı açıklamada, “PSG tüm Finansal Fair Play kurallarını ihlal etmekle kalmıyor, Avrupa Birliği’nin ekonomik rekabet kurallarını da hiçe sayıyor. UEFA'ya göndereceğimiz rapora bunu da ekleyeceğiz” demişti.Neymar'ın transferinde büyük sorunlar çıktı.

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