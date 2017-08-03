Şampiyonlar Liginde Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri

2017-2018 yılı Şampiyonlar Ligi Kura Çekiminde Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri kimler? Detaylar haberimizde
Şampiyonlar Ligi Play - Off kura çekimi saat 13.00'da başlayacak olup Tivibu Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri
Real Madrid
Bayern München
Chelsea
Juventus
Benfica
AS Monaco
Spartak Moscow
Shakhtar Donetsk
2. Torba
Barcelona
Atletico Madrid
Paris Saint-Germain
Borussia Dortmund
Sevilla
Manchester City
Porto
Manchester United
Not: 3 ve 4 torba netleştikten sonra buraya eklenecek
Başakşehir'in muhtemel rakipleri:
Sevilla
Napoli
Liverpool
CSKA Moskova
Sporting Lizbon