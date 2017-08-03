Şampiyonlar Liginde Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri

FETÖ'nün haberleşme programı Bylock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan ve serbest bırakılan futbolcu Bekir İrtegün itirafçı olduğu ve savcılığa çok sayıda isim verdiğine yönelik basında çıkan haberler hakkında ilk kez konuştu