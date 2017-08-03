Ana Sayfa | SPOR 03/08/2017 10:57

Şampiyonlar Liginde Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri

beşiktaş

2017-2018 yılı Şampiyonlar Ligi Kura Çekiminde Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri kimler? Detaylar haberimizde

Şampiyonlar Ligi Play - Off kura çekimi saat 13.00'da başlayacak olup Tivibu Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. 

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Real Madrid

Bayern München

Chelsea

Juventus

Benfica

AS Monaco

Spartak Moscow

Shakhtar Donetsk

2. Torba

Barcelona

Atletico Madrid

Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund

Sevilla

Manchester City

Porto

Manchester United

Not: 3 ve 4 torba netleştikten sonra buraya eklenecek

Başakşehir'in muhtemel rakipleri:

Sevilla

Napoli

Liverpool

CSKA Moskova

Sporting Lizbon

 

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