Ana Sayfa | SPOR 03/08/2017 10:08

Gökhan Gönül ameliyat oldu 6 hafta takımdan ayrı kalacak

Gökhan Gönül

Beşiktaş forması giyen başarılı futbolcu Gökhan Gönül sağ kaval kemiğinde stres reaksiyonu ve kemik zarı ödemi tespit edilmesinin ardından ameliyat edildi

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sağ bacağında oluşan ağrı şikayeti nedeniyle yapılan tetkikler sonucu; sağ tibia (kaval) kemiğinde stres reaksiyonu ve kemik zarı (periost) ödemi tespit edilen Gökhan Gönül'ün, yaşadığı sorunun ileride stres kırığına dönüşmesini engellemek ve iyileşme sürecini hızlandırmak amacıyla bu sabah operasyon geçirdiği belirtildi.

Acıbadem Fulya Hastanesi'nde, Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyatı gerçekleştirilen Gökhan Gönül'ün 6 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.

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