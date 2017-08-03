Ana Sayfa | SPOR 03/08/2017 09:10

Rıdvan Dilmen Lucescu'nun milli takım başına getirilmesini eleştirdi

Rıdvan Dilmen

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, A Milli Takımın teknik direktörü görevine Lucescu'nun getirilmesini sert dille eleştirdi

İşte Rıdvan Dilmen'in yaptığı o açıklama:

“Mircea Lucescu deneyimli bir teknik adam… Türkiye Milli Takımı’nda da başarılı olabilir. Ancak bugün Türk futbolunun teknik direktör ve federasyon açısından ölümüdür. Galatasaray Türk bir çalıştırıcı bulamıyor Lucescu’ya gidiyor. Türkiye Futbol Federasyonu sadece Şenol Güneş ile görüşüyorsunuz. Olmuyor. Başka Türk teknik direktöre gitmiyorsunuz. Bugün Abdullah Avcı, Rıza Çalımbay, Aykut Kocaman, Mustafa Denizli ve diğer nice Türk teknik adamların ismi eğer Milli Takım için geçmiyorsa, tüm Türk teknik direktörler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden kendilerini atsınlar.

Aslında Lucescu’nun ismi 15 gün önceden belli olduğu bugün anlaşıldı. Madem öyle açıklasanıza bunu önceden… Hem diğer teknik adamlar rahatlar hem de Galatasaray Başkanı Dursun Özbek boşuna Ukrayna’ya gitmezdi. Koskoca Galatasaray başkanı, Lucescu için 5 saat boşuna gidip, gelmiş. Bugünün tarihini yazın… Dünyada hiçbir ülke başka takım teknik direktörü ile Dünya Şampiyonluğu yaşamamıştır. Türkiye Futbol Federasyonu’nu Türk futbolunun geleceğine dinamit attığı için kınıyorum.”

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