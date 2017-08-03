Ana Sayfa | SPOR 03/08/2017 09:04

İspanyol golcü Alvaro Negredo Beşiktaş'ta

Negredo

Yeni sezonda da şampiyon olmayı hedefleyen Beşiktaş Kulübü, İspanyol golcü Alvaro Negredo transferini bitirdi

Transfer görüşmeleri yapılan Negredo, siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından paylaşılan videoda, "Beşiktaş'a geliyorum." dedi.Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın yeni transferlerden Pepe'yi telefonla arayarak "Merhaba dostum, nasılsın? Beşiktaş'a gel." demesiyle başlayan videoda Pepe, "Merhaba Quaresma, Beşiktaş'a geliyorum." yanıtını veriyor. Daha sonra Negredo'yu arayan Pepe, Quaresma'nın kendisine yaptığı çağrıyı İspanyol golcüye yineliyor. Negredo ise bunun üzerine, "Merhaba Pepe. Tabii Beşiktaş'a geliyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Instagram hesabından siyah-beyazlı formayı giyen Negredo'nun kartal işareti yaptığı fotoğrafı paylaşarak, "Hayırlı olsun. Hoş geldin Beşiktaş'a." yorumunu yaptı.

Öte yandan Beşiktaş'ın Instagram'daki hesabından yapılan paylaşımda ise siyah-beyazlı formayı giyen Negredo'nun Beşiktaş Kulübü yöneticileri Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile fotoğrafı yer aldı.

Kariyerinde Real Madrid, Sevilla ve Manchester City gibi takımlarda forma giyen Negredo'nun bonservisi, Valencia Kulübünde bulunuyordu. Geçen sezonu İngitere'nin Middlesbrough takımında kiralık geçiren 31 yaşındaki santrfor, Premier Lig'de 36 maça çıktı ve 9 gol kaydetti.

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