Beşiktaş milli takımın yeni hocası Mircea Lucescu'yu tebrik etti

Beşiktaş Kulübü, A Milli Takım teknik direktörlüğü görevine getirilen eski hocası Lucescu'yu tebrik etti

Beşiktaş Kulübünün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, "Beşiktaşımızı 100. yılında şampiyonluğa ulaştıran A Milli Takımımız'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu'yu kutlarız. Beşiktaşımızı 100. yılında şampiyonluğa ulaştıran, kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Mircea Lucescu'nun A Milli Takımımız'a büyük katkılarda bulunacağına inancımız tamdır. Eski teknik direktörümüz Mircea Lucescu'yu tebrik eder, Ay-Yıldızlı takımımızın başında nice başarılara imza atmasını diler, Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.