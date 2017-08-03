Ana Sayfa | SPOR 03/08/2017 08:27

Beşiktaş milli takımın yeni hocası Mircea Lucescu'yu tebrik etti

beşiktaş

Beşiktaş Kulübü, A Milli Takım teknik direktörlüğü görevine getirilen eski hocası Lucescu'yu tebrik etti

Beşiktaş Kulübünün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, "Beşiktaşımızı 100. yılında şampiyonluğa ulaştıran A Milli Takımımız'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu'yu kutlarız. Beşiktaşımızı 100. yılında şampiyonluğa ulaştıran, kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Mircea Lucescu'nun A Milli Takımımız'a büyük katkılarda bulunacağına inancımız tamdır. Eski teknik direktörümüz Mircea Lucescu'yu tebrik eder, Ay-Yıldızlı takımımızın başında nice başarılara imza atmasını diler, Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.

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