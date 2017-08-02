Ana Sayfa | SPOR 02/08/2017 23:41

Mircea Lucescu milli takımdaki ilk görevini açıkladı

Lucescu

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olan Rumen teknik adam Lucescu anlaşmanın ardından ilk açıklamasını yaptı

İşte Mircea Lucescu'nın açıklamasının satır başları:

Hala sahada olmak istiyorum. Hem sayın Demirören'e hem sayın Dürüst'e hem de sayın Yardımcı'ya çok teşekkür ederim. Bana güvendiler. Güzel bir birliktelik olacak. Gruptan çıkmak için hala büyük bir şans var. Perşembe günü Türkiye'de olacağım. Gelir gelmez Riva'da kapanıp hem yapıyı hem de maçları inceleyeceğim. Bizim Kosova maçlarımızın bitmiş olması bir dezavantaj. Rakiplerimiz buralardan üçer puan alacaktır. Evimizde Hırvatistan ve İzlanda maçları çok önemli. Ama bizim için kırılma noktası Ukrayna deplasmanı olacaktır. Kharkiv'de fazla seyirci baskısı olmaz. Bunu değerlendirmeliyiz.

Türkiye'de büyük bir potansiyel var. Bunu değerlendirmek istiyoruz. Dünya Kupası'na gidersek bu çok büyük bir başarı olacak. Türkiye'de çok güzel yıllar geçirdim. Dönecek olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Hep birlikte güzel günler görmek istiyoruz

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Lucescu

TFF'den Lucescu ile ilgili flaş açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre A Milli Takım teknik direktörlüğü görevine Mircea Lucescu getirildi

Medipol Başakşehir Club Brugge

Medipol Başakşehir Club Brugge maçı özeti ve golleri izle

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı rakibi Club Brugge takımını 2-0'lık skorla mağlup etti

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi

Başakşehir Şampiyonlar Liginde tarih yazdı Avrupa'yı garantiledi

Türk futbolunda başarılı akşam.Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika'nın Club Brugge takımını iki golle yenen Başakşehir, play-off turuna yükseldi. Başakşehir gururlandırdı.