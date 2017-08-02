Ana Sayfa | SPOR 02/08/2017 23:19

TFF'den Lucescu ile ilgili flaş açıklama

Lucescu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre A Milli Takım teknik direktörlüğü görevine Mircea Lucescu getirildi

Lucescu'nun milli takımın başına geçtiğini duyuran TFF, "TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Mircea Lucescu ile 2+1 yıllığına anlaşmış olup imza töreni 4 Ağustos 2017 Cuma günü saat 14.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacaktır. Türk futboluna hayırlı olmasını dileriz." açıklamasında bulundu.

 

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