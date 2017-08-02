Fenerbahçe Sturm Graz maçı canlı yayın bilgileri

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun rövanş maçında sarı lacivertli temsilcimiz, Sturm Graz ekini sahasında ağırlayacak

Temsilcimiz Fenerbahçe, Sturm Graz'ı UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında konuk edecek. 3 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.30'da İstanbul'da Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu hakemlerinden Robert Madley yönetecek. Madley'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Marc Perry yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Graham Scott olacak. Futbolseverler Fenerbahçe-Sturm Graz maçını Smart Spor'dan canlı izleyebilecekler.

Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında muhtemel 11'i şöyle:

Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Alper Potuk, Ahmethan Köse.