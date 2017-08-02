Ana Sayfa | SPOR 02/08/2017 08:47

Medipol Başakşehir Club Brugge maçı canlı yayın bilgileri

Medipol Başakşehir Club Brugge

Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme Turu mücadelesinde Medipol Başakşehir rakibi Club Brugge ile bu akşam karşı karşıya gelecek

Bu akşam Fatih Terim Stadı'nda saat 20:45'teki maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak

MUHTEMEL 11 KADRO

Başakşehir: Volkan Babacan, Çaçiara, Attamah, Eprianu, Clchy,- Emre(Gökhan İnler), Mahmut- Visca, Elia, Mossoro, Adebayor

Club Brugge: Horvath,- Engels, Palacios, Denswil, De Bock,- Mechele, Refaelov, Vormer, Nakamba,- Vossen, Dennis

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Fenerbahçe Sturm Graz

Fenerbahçe Sturm Graz maçı canlı yayın bilgileri

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun rövanş maçında sarı lacivertli temsilcimiz, Sturm Graz ekini sahasında ağırlayacak

Bekir İrtegün

Futbolcu Bekir İrtegün'den Bylock itirafı

Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir kulüplerinde forma giyen futbolcu Bekir İrtegün FETÖ'nün haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı

Dursun Özbek

Galatasaray Başkanından Lucescu hamlesi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in Mircea Lucescu'yla görüşmek için bugün Romanya'ya gittiği öğrenildi