Medipol Başakşehir Club Brugge maçı canlı yayın bilgileri

Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme Turu mücadelesinde Medipol Başakşehir rakibi Club Brugge ile bu akşam karşı karşıya gelecek
Bu akşam Fatih Terim Stadı'nda saat 20:45'teki maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak
MUHTEMEL 11 KADRO
Başakşehir: Volkan Babacan, Çaçiara, Attamah, Eprianu, Clchy,- Emre(Gökhan İnler), Mahmut- Visca, Elia, Mossoro, Adebayor
Club Brugge: Horvath,- Engels, Palacios, Denswil, De Bock,- Mechele, Refaelov, Vormer, Nakamba,- Vossen, Dennis