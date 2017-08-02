Futbolcu Bekir İrtegün'den Bylock itirafı

Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir kulüplerinde forma giyen futbolcu Bekir İrtegün FETÖ'nün haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı

Bekir İrtegün, İstanbul'da gece hayatına düşmemek için cemaate yakınlaştığını söyleyerek, cep telefonuna ByLock'u yükleyen kişinin de FETÖ'nün spor imamı olduğunu anlattı. İrtegün, ismini verdiği spor imamının, 17/25 Aralık operasyonlarının ardından ‘dua göndeririz kamplarda kendini yalnız hissetmezsin’ diyerek ByLock yüklediğini söyledi. Spor imamının da firari olarak arandığı öğrenildi. İrtegün, maçlar nedeniyle sohbetlere gidemiyordum dedi.

İrtegün'e, Fenerbahçe Spor Kulübüne yönelik yapılan "Şike Kumpas" operasyonları da soruldu. İrtegün'ün bu sorulara, "cemaatin benden bu yönde bir talebi olmadı" dediği öğrenildi. İrtegün savcıya öyle isimler verdi ki itirafçı kabul edilerek serbest bırakıldı. Savcılık, itirafçı olan İrtegün'ün ifadelerinin içeriği konusunda Türk Milli Takımı ve spor camiasının zarar görmemesi için gizli kalmasına özen gösterdiği öğrenildi. Savcılık FETÖ’cülerle ilgili soruşturmayı derinleştirme kararı aldı. Operasyon önümüzdeki günlerde Türk futbolunun önemli isimlerine uzanabilir.