Ana Sayfa | SPOR 31/07/2017 22:59

TFF'den Beşiktaş'ın Şenol Güneş kararı sonrası açıklama

tff

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'i bırakmayacaklarını belirttikten sonra TFF de konuyla ilgili açıklama yaptı

İşte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan o açıklama:

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün bilgisi dahilinde bugün Teknik Direktör Sayın Şenol Güneş ile Beşiktaş'taki görevinin yanı sıra A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Federasyonumuzda bir görüşme yapılmış, kendisine 2018 Dünya Kupası kalan grup eleme maçlarında görev yapması için bir öneride bulunulmuştur. Yapılan görüşme sonucunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Sayın Şenol Güneş'in aldığı kararı saygıyla karşılıyoruz.

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