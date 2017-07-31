Ana Sayfa | SPOR 31/07/2017 15:39

Medipol Başakşehir Club Brugge maçını yönetecek hakem belli oldu

Medipol Başakşehir Club Brugge

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir ile Club Brugge arasında oynanacak maçın hakemi belli oldu

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika'nın Club Brugge takımıyla 2 Ağustos Çarşamba günü oynayacağı rövanş maçını, Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek.UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Kovacs düdük çalacak.

Kovacs'ın yardımcılığını aynı ülkeden Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene'nin yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Iulian Calin olacak.Medipol Başakşehir ile Club Brugge arasında Belçika'da oynanan ilk karşılaşma 3-3 berabere bitmişti.

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