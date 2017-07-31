Ana Sayfa | SPOR 31/07/2017 15:36

Fenerbahçe Sturm Graz maçını yönetecek hakem belli oldu

Fenerbahçe Sturm Graz

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında İstanbul'da Fenerbahçe ve Sturm Graz arasında oynanacak mücadeleyi yönetecek hakem belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile Fenerbahçe takımları arasında 3 Ağustos Perşembe günü oynanacak olan maçta, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Robert Madley görev yapacak.UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelede İngiliz hakem Madley düdük çalacak.Madley'in yardımcılıklarını vatandaşları Constantine Hatzidakis ve Marc Perry yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de İngiltere'den Graham Scott olacak.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Medipol Başakşehir Club Brugge

Medipol Başakşehir Club Brugge maçını yönetecek hakem belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir ile Club Brugge arasında oynanacak maçın hakemi belli oldu

Fenerbahçe Sturm Graz

Fenerbahçe Sturm Graz maçı canlı yayın bilgileri

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında sarı lacivertliler evinde Sturm Graz ekibini ağırlayacak

Bekir İrtegün

Adliyeye sevk edilen Bekir İrtegün hakkında karar verildi

Bir zamanlar Başakşehir ve Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Bekir İrtegün Bylock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. İrtegün adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı