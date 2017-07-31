Ana Sayfa | SPOR 31/07/2017 11:12

Fenerbahçe Sturm Graz maçı canlı yayın bilgileri

Fenerbahçe Sturm Graz

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında sarı lacivertliler evinde Sturm Graz ekibini ağırlayacak

Ülker Stadyumu'nda 3 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak mücadelenin hangi kanalda ekrana geleceği henüz belli değil.

FENERBAHÇE'NİN TUR ATLAMASI İÇİN SKORUN NE OLMASI LAZIM

 Temsilcimiz Fenerbahçe her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak. 1-0'lık mağlubiyette dahi bir üst tura çıkacak Fenerbahçe 2-1 yenilirse maç uzatmalara gidecek. 2 farklı mağlubiyetlerde ise Avusturya ekibi Sturm Graz turu geçen takım olacak.

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