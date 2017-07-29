Ana Sayfa | SPOR 29/07/2017 18:41

Adliyeye sevk edilen Bekir İrtegün hakkında karar verildi

Bekir İrtegün

Bir zamanlar Başakşehir ve Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Bekir İrtegün Bylock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. İrtegün adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı Bylock’u kullandığı iddiasıyla dün gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim olan futbolcu buradaki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda yaklaşık 2 saat ifade veren Bekir İrtegün savcılık tarafından “FETÖ terör örgütüne üye olmak” suçundan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. İrtegün’ün hakimlik tarafından evrakları onaylandıktan sonra adliyeden ayrılması bekleniyor.

Ünlü futbolcunun örgütün gizli haberleşme sistemi olan Bylock’u kullandığı iddia edilmişti. Öte yandan hakkında çıkan haberlerden sonra soruşturma savcılığına dilekçe gönderen İrtegün’ün Bylock’u telefonuna kimin yüklediği konusunda bilgi verdiği belirtilmişti.

Kaynak: Hürriyet

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
beşiktaş

Beşiktaş Kulübünden Galatasaray Kulübü Başkanına teşekkür mesajı

Beşiktaş Kulübü onursal başkanlarından Süleyman Saba'nın mezarını ziyaret eden Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e siyah beyazlı kulüp tarafından teşekkür etti

Bekir İrtegün

Bylock'tan gözaltına alınan Bekir İrtegün hakkında flaş karar

FETÖ'nün haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan futbolcu Bekir İrtegün adliyeye sevk edildi

Ali Sami Yen

Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen için tören düzenlendi

Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 66. yıl dönümü nedeniyle mezarı başında anıldı