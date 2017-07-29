Beşiktaş Kulübünden Galatasaray Kulübü Başkanına teşekkür mesajı

Beşiktaş Kulübü onursal başkanlarından Süleyman Saba'nın mezarını ziyaret eden Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e siyah beyazlı kulüp tarafından teşekkür etti

Galatasaray Kulübünün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen'in vefatının 66. yıl dönümü dolayısıyla Feriköy Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninin ardından Süleyman Seba'nın aynı mezarlıktaki kabrini de ziyaret eden Dursun Özbek'in bu tavrı üzerine siyah-beyazlı kulüp teşekkür mesajı paylaştı. Beşiktaş Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ortak değerlerimize sahip çıkarak, Türk futbolunu birlikte yükselteceğiz. Teşekkürler başkan Dursun Özbek." ifadelerine yer verildi.