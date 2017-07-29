Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen için tören düzenlendi

Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 66. yıl dönümü nedeniyle mezarı başında anıldı

Ali Sami Yen için ölümünün 66. yıl dönümünde Feriköy'deki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya ile camianın önemli isimleri katıldı. Törende Ali Sami Yen için dualar okundu. Burada açıklamalarda bulunan Özbek, "Emanetinin her zaman ileriye götürülmek üzere görev edindiğimizi kabri başında duyurmak istiyorum. Sağ ol, var ol. Mekanın cennet olsun. Işıklar içinde yat. Her zaman kalbimizdesin. Allah rahmet eylesin" ifadesini kullandı.