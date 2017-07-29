Ana Sayfa | SPOR 29/07/2017 12:32

Milli Takımın başına Mustafa Denizli mi geçecek

Mustafa Denizli

Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, A Milli Takımının başına geçip geçmeyeceğine dair çıkan haberler hakkında konuştu

Teknik direktör Mustafa Denizli, CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. İşte Denizli'nin açıklamaları;

"Milli takımdan şimdiye kadar bana herhangi bir teklif gelmedi. Fikir düzeyinde dündeme gelmiştir. Şunu söyleyebilirim; Milli Takım reddedilemeyecek bir görevdir. Teklif gelirse bunu konuşuruz. Fatih Terim benim çok eski ve yakın arkadaşım. Terim'in zaman zaman patlamaları oluyor. Hepimiz için geçerli. Fatih Terim saha dışında yaşananlardan dolayı Milli Takım'ı bıraktı. Şu anda çok üzerine gidiliyor. Arda Turan genç. Bir abisiyle o tarz bir olay yaşamamalıydı. Hata tabii ki. Ancak anlık sinirlenmeler yaşanıyor. Arda Turan, Çin'den teklif aldı. Çok ciddi bir rakam. O para her şeyi değiştirir. Barcelona'dan aldığı paranın 2 katından fazla. Gitme dedim. Burak'ın da gitmesini istemedim. Çin futbol ülkesi değil."

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