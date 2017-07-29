Ana Sayfa | SPOR 29/07/2017 12:30

Chelsea İnter maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak

Chelsea İnter

Uluslararası Şampiyonlar Kupası mücadelesinde bugün Chelsea ve İnter takımları karşı karşıya gelecek

Chelsea ve İnter arasında oynanacak maç bugün saat 13:35'te başlayacak. Mücadele CNN Türk kanalından canlı olarak ekrana gelecek.

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