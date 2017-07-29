Chelsea İnter maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak

Uluslararası Şampiyonlar Kupası mücadelesinde bugün Chelsea ve İnter takımları karşı karşıya gelecek
Chelsea ve İnter arasında oynanacak maç bugün saat 13:35'te başlayacak. Mücadele CNN Türk kanalından canlı olarak ekrana gelecek.
Chelsea ve İnter arasında oynanacak maç bugün saat 13:35'te başlayacak. Mücadele CNN Türk kanalından canlı olarak ekrana gelecek.
Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 66. yıl dönümü nedeniyle mezarı başında anıldı
Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, A Milli Takımının başına geçip geçmeyeceğine dair çıkan haberler hakkında konuştu
Milli Takım teknik direktörlüğü görevinden istifa eden Fatih Terim'in Rüştü Reçber hakkında açtığı davanın ardından karşı cepheden de hamle geldi