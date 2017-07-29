Rüştü Reçber cephesinden Fatih Terim hamlesi

Milli Takım teknik direktörlüğü görevinden istifa eden Fatih Terim'in Rüştü Reçber hakkında açtığı davanın ardından karşı cepheden de hamle geldi

Rüştü Reçber’in avukatı Nail Gönenli, Fatih Terim’in Reçber için açtığı dava sonrası kendilerinin de Terim için savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

İşte Reçber’in avukatı Nail Gönenli’nin yaptığı o açıklama:

“TEHDİT, HAKARET, ŞANTAJ…”“Fatih Terim’in bize 3 kuruşluk dava açmasının ardından bize gönderdiği e-mail içeriği sebebiyle savcılığa suç duyurusu ve manevi tazminat dava açma kararı aldık. 2 ayrı dava açtığı manevi tazminat davası dahi hakaret içerikli ve manalı olduğundan tehdit, hakaret, şantaj içerikli e-mailinden dolayı savcılık şikayeti ve buna bağlı olarak kişilik haklarımızın ihlal edildiğinden dolayı manevi tazminat davası açtık.”