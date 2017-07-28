Ana Sayfa | SPOR 28/07/2017 20:20

Lucescu Galatasaray'ın teklifine sıcak baktı

Lucescu

Galatasaray Yönetiminin Mircea Lucescu'ya yaptığı genel koordinatörlük teklifine Lucescu'nun olumlu baktığı açıklandı

Rumen teknik direktör Lucescu ile dün Bükreş'te özel bir görüşme yapan Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Can Topsakal, "Lucescu, teklifimize olumlu yaklaştı. Takımla ilgili detaylı bilgi talep etti ve 3-4 gün süre istedi. Önümüzdeki hafta başında sonuç netleşmiş olur. Tudor yönetimin bu fikrine olumlu bakmasa, zaten bu yeni organizasyon yapısı için görüşmeleri yapmazdık." açıklamasında bulundu.

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