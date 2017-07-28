Ana Sayfa | SPOR 28/07/2017 17:41

Galatasaray kafilesi Avusturya'da coşkuyla karşılandı

galatasaray kafilesi

Süper Lig'in açılışına kısa bir süre kala Galatasaray kafilesi ikinci yurt dışı kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti

İstanbul'dan özel uçakla Avusturya'nın Graz'daki uluslararası havalimanına gelen Galatasaraylı futbolcuları taraftarlar büyük bir coşkuyla  karşıladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bad Waltersdorf'ta 5 Ağustos'a kadar çalışacak Galatasaray'ın kafilesinde, kadro dışı bırakılan Hakan Balta, Nigel de Jong ve Luis Cavanda bulunmuyor.

Sarı-kırmızılı takım kamp çalışmaları kapsamında 31 Temmuz Pazartesi günü Akhisar Belediyespor, 5 Ağustos Cumartesi günü ise Almanya'nın Hertha Berlin takımıyla karşılaşacak.

 
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