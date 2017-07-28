Bekir İrtegün Bylock kullandığı iddiasıyla gözaltında

Başakşehir Spor Kulübünün sözleşmesini feshettiği futbolcu Bekir İrtegün Bylock kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı

Daha önce Başakşehir ve Fenerbahçe'de forma giyen Bekir İrtegün, FETÖ'nün haberleşme programı‘ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı. Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre Bekir İrtegün daha önce yurtdışına çıkmak isterken polis tarafından engellenmiş, hakkında yurtdışına çıkış yasağı olduğunu öğrenmişti. Bunun üzerine İrtegün avukatı aracılığıyla soruşturma savcılığına dilekçe sunarak telefonuna örgütün gizli haberleşme sistemi Bylock’u kimin yüklediği ve kimlerle konuştuğuna dair bilgiler verdiği öğrenildi. Bu dilekçeden sonra savcılığın gözaltı kararı çıkartarak İrtegün’ün teslim olması için tebligat gönderdiği, İrtegün’ün de bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giderek teslim olduğu belirtiliyor. İrtegün hakkında Bylock kullanıcısı olduğu ve FETÖ terör örgütü üyeliği suçlaması bulunuyor.