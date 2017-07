Muslera'nın sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatıldı

Galatasaray Kulübünün tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldı

Galatasaray Sportif AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Profesyonel futbolcumuz Nestor Fernando Muslera'nın sözleşmesi, 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonları için uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yeni sözleşmeye göre Uruguaylı file bekçisine, 2018-2019'dan itibaren her sezon için 3 milyon 575 bin avro garanti, oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alınacak her bir puan için de 5 bin avro ödeme yapılacağı belirtildi. Muslera'nın bu sezonki 20 bin avro maç başı ücretinin ise oynadığı TFF Süper Lig müsabakalarında alınacak her bir puan için 5 bin avro olarak düzenlendiği aktarıldı.

Galatasaray'da sözleşmesi uzatılan başarılı file bekçisi Fernando Muslera, "Kovulana kadar gitmem. Kulübümüz ne zaman, 'İşin bitti, gönderiyoruz.' derse, o zaman bir uçağa atlar giderim. Yoksa burada hayatım boyunca kalabilirim. İnanılmaz mutluyum, evimde kalmaya ve yaşamaya devam edeceğim. Her fırsatta, 'Evimde gibiyim. Burada kendimi evimde hissediyorum.' diyordum. Başkanıma ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlk günden beri Galatasaray camiası bana çok şeyler verdi. Oyuncu ve insan olarak hep daha iyi noktalara gitmemi sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise, "Muslera, Galatasaray'ın çok önemli bir oyuncusu. Sadece Galatasaray için değil, dünyada marka olmuş, herkesin zevkle izlediği bir oyuncumuz. Hiçbir zaman Galatasaray'dan ayrılmasını yönetim olarak düşünmedik. Söz konusu dahi olmadı. Basın bunu tahrik edici yayınlar yapmıştı. Muslera çok iyi bir Galatasaraylı. Bu kulüpte yetişmiş gibi. Uzun yıllar hem sporcu olarak hem de ilerleyen dönemlerde antrenör ve yönetici olarak hizmet edebilecek biri. Bizim evladımız. Galatasaray'da kalması, şahsımı ve yönetimi sevindiren bir olay. Kendisine bundan sonraki dönemlerde de başarılar diliyorum. Uruguay'a direkt uçuş olmadığı için Muslera'nın buradan gitmesi de çok zor. Muslera, ihtiyarlayana ve saçları beyazlayana kadar burada kalacak." açıklamasında bulundu.