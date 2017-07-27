Fatih Terim'in istifa sonrası alacağı tazminatın miktarı belli oldu

A Milli teknik direktörlüğü görevinden istifa eden Fatih Terim'in 3.5 milyon Euro tazminat alacağı öğrenildi

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, federasyonun Levent’teki tesislerinde bir araya geldi ve Milli Takım’ı bıraktı. Terim’in federasyon ile anlaşarak milli takımı bıraktığı öğrenildi.

KAÇ PARA ALACAK

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in, TFF’den alacağı tazminat belli oldu. Spor Arena’nın edindiği bilgiye göre Fatih Terim, tazminat olarak federasyondan kalan 1 yıllık sözleşmesine karşılık 3.5 milyon Euro alacak.