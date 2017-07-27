Galatasaraylı yönetici Lucescu ile görüşmeye gitti

Galatasaray Yöneticisi Can Topsakal, Lucescu ile görüşme yapmak için Romanya'ya gitti

Galatasaray Yöneticisi Can Topsakal, Mircea Lucescu ile görüşmek üzere bu sabah Romanya'ya gitti. Topsakal, yolculuk öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. İşte Can Topsakal'ın yaptığı o açıklama:

LUCESCU İLE NEDEN GÖRÜŞMEYE GİTTİĞİNİ AÇIKLADI

“Lucescu ismi doğru. Anrenör olarak almayacağız üst akıl olarak almak istiyoruz. Ön görüşme için gidiyorum. Anlaşamaya varırsak başkanımız görüşecek. Ben de ilk görüşmeyi yapmaya gidiyorum. Lucescu, tüm futboldan sorumlu işlerden görevli olacak. Belki Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu’na da alacağız. Geniş yetkileri olacak. Elimizdeki oyuncuları göstereceğiz. O da gerekli uyarıları yapacak.”