Ana Sayfa | SPOR 27/07/2017 10:34

Beşiktaş Las Palmas maçı canlı yayın bilgileri

Beşiktaş Las Palmas

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları için bu akşam Las Palmas takımı ile karşı karşıya gelecek

Beşiktaş ve Las Palmas arasında oynanacak hazırlık maçı bu akşam saat 21:00'da başlayacak. Karşılaşma Smart Spor kanalından canlı olarak ekrana gelecek.

Siyah beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını İspanya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Marbella Futbol Merkezi'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde neşeli bir ortamda gerçekleştirilen idmana, tüm oyuncular katıldı. Antrenmanın başında yan sahada çalışan siyah-beyazlılar, daha sonra yer değiştirerek idmanı sürdürdü. İlk bölümde taktik uygulamalar üzerinde durulurken, futbolcular daha sonra yarı sahada çift kale maç yaptı. 

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