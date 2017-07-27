Sturm Graz Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe bu akşam rakibi Sturm Graz ile mücadele edecek
Sturm Graz ve Fenerbahçe arasında oynanacak maç bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekrana gelecek.
Sturm Graz ve Fenerbahçe arasında oynanacak maç bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekrana gelecek.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları için bu akşam Las Palmas takımı ile karşı karşıya gelecek
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, milli takımdaki görevinden istifa eden Fatih Terim ile ilgili herhangi bir girişimde bulunmasa da açık kapı bıraktı
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, milli takımın başına geçeceği iddialarına ilişkin açıklama yaptı