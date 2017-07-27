Ana Sayfa | SPOR 27/07/2017 09:01

Sturm Graz Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak

Sturm Graz Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe bu akşam rakibi Sturm Graz ile mücadele edecek

Sturm Graz ve Fenerbahçe arasında oynanacak maç bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekrana gelecek.

 
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