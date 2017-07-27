Ana Sayfa | SPOR 27/07/2017 08:36

Medipol Başakşehir deplasmandan avantajlı döndü

Club Brugge Medipol Başakşehir

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda mücadele ettiği Club Brugge ile 3-3'lük skorla berabere kaldı

Başakşehir, tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi eleme maçında sahaya Volkan; Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy; Mahmut, Emre; Visca, Mossoro, Elia; Adebayor on biriyle çıktı.Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Club Brugge 5. dakikada Dennis ve 16. dakikada Denswil'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.İkinci yarıda ise sahada bambaşka bir Başakşehir vardı.

59. dakikada sahanın yuıldızı Mossoro'nun golüyle farkı bire indiren Başakşehir, Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'in yerine transfer ettiği Elia'nın 63. dakikadaki golüyle beraberliği sağladı.Mossoro, 74. dakikada kendisinin ikinci, takının üçüncü golünü atarak Başakşehir'i öne geçirdi. Ancak Club Brugge 78. dakikada Denswil'in frikik golü ile yeniden eşitliği sağladı ve karşılaşma 3-3 bitti.

Rövanş maçı ne zaman

Club Brugge-Medipol Başakşehir karşılaşmasının rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.Rövanş maçı TSİ 20:45'te başlayacak.

Tur atlayacak takım Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalacak.Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları ise 15-16 ve 22-23 Ağustos tarihlerinde oynanacak ve turu geçen ekip, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda gruplarda mücadele edecek 32 takımdan biri olacak.

 
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