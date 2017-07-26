Sarı lacivertliler Sturm Graz maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz takımı ile yarın mücadele edecek olan Fenerbahçe, karşılaşma öncesi son antrenmanını yaptı

Fenerbahçe karşılaşmanın oynanacağı Mercur Arena'da teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı. İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda futbolcular pas çalışması yaptı.İdmanın basına kapalı bölümünde ise sarı-lacivertlilerin, taktik çalışma yaptığı öğrenildi. Diğer yandan, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu da antrenmanı izledi.