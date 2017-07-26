Ana Sayfa | SPOR 26/07/2017 21:21

Sarı lacivertliler Sturm Graz maçı hazırlıklarını tamamladı

fenerbahçe Sturm Graz maçı

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz takımı ile yarın mücadele edecek olan Fenerbahçe, karşılaşma öncesi son antrenmanını yaptı

Fenerbahçe karşılaşmanın oynanacağı Mercur Arena'da teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı. İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda futbolcular pas çalışması yaptı.İdmanın basına kapalı bölümünde ise sarı-lacivertlilerin, taktik çalışma yaptığı öğrenildi. Diğer yandan, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu da antrenmanı izledi.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Şenol Güneş

Beşiktaş Kulübü Başkanından Şenol Güneş hakkında açıklama

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fatih Terim'in ardından A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne Şenol Güneş'in getirileceğine dair basında çıkan haberler hakkında konuştu

TFF

TFF Fatih Terim'in istifasıyla ilgili ne dedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fatih Terim'in görevinden ayrılma nedeniyle ilgili açıklama yaptı

Fatih Terim

Milli takımdan istifa eden Fatih Terim Galatasaray'a geri mi dönüyor

Fatih Terim'in milli takım teknik direktörlüğü görevinden istifa etmesiyle beraber Terim'in Galatasaray'a geri dönüş yolu açılmış oldu