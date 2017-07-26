Ana Sayfa | SPOR 26/07/2017 21:18

Beşiktaş Kulübü Başkanından Şenol Güneş hakkında açıklama

Şenol Güneş

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fatih Terim'in ardından A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne Şenol Güneş'in getirileceğine dair basında çıkan haberler hakkında konuştu

Fikret Orman, "İki yıldır üst üste şampiyonluk yaşadığımız Şenol Güneş hocamızla bundan sonra da birlikte nice zaferler yaşamak düşüncesindeyiz. Kamuoyunda milli takım için Şenol Güneş isminin ilk akla gelmesini anlaşılabilir buluyorum. Ancak Beşiktaş takımının, camiasını ve taraftarının huzurunu bozacak sanal bir gündemin oluşturulmasını da yanlış bulurum, karşı çıkarım. Şenol Güneş, olmayacak duaya amin demektir. Beşiktaş'ın ne kadar başarılı olmasını istiyorsak bir o kadar da A Milli Takım'ın başarılı olmasını ve 2018 Dünya Kupası'nda olmasını bütün kalbimizle arzu ederiz." açıklamasını yaptı.

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