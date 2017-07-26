Ana Sayfa | SPOR 26/07/2017 19:00

TFF Fatih Terim'in istifasıyla ilgili ne dedi

TFF

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fatih Terim'in görevinden ayrılma nedeniyle ilgili açıklama yaptı

İşte TFF’nin Fatih Terim hakkında yaptığı o açıklama:

“Bir süredir kamuoyunda ve medyada gündem haline getirilmeye çalışılan birtakım futbol dışı konular, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini yıpratma amacı taşıyan bir hal almıştır. Bir araya gelen taraflar, sürecin bundan sonraki kısmında yolları ayırmanın her iki taraf açısından daha sağlıklı olacağına kanaat getirmiştir.

Gerek Türkiye’de gerek dünyada başarıları ile kendini kanıtlamış ve Türk futboluna büyük hizmetler vermiş olan değerli hocamıza teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarı ve mutluluklar dileriz.”

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