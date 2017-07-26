Ana Sayfa | SPOR 26/07/2017 18:22

Milli takımdan istifa eden Fatih Terim Galatasaray'a geri mi dönüyor

Fatih Terim

Fatih Terim'in milli takım teknik direktörlüğü görevinden istifa etmesiyle beraber Terim'in Galatasaray'a geri dönüş yolu açılmış oldu

Avrupa defterini daha sezon başlamadan kapatan ve oynadığı futbolla taraftarın tepkisini çeken Galatasaray'da teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in gelmesinin önü açıldı.Milli Takımdaki görevinden istifa eden Fatih Terim, Galatasaray'ın başına geçebilir. Günlerdir sarı-kırmızılı takımla adı anılan ve Tudor'un yerine göreve getireleceği konuşulan tecrübeli teknik direktör Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olarak karşımıza çıkabilir.

 
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