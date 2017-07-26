Ana Sayfa | SPOR 26/07/2017 10:32

Quaresma'nın yakın arkadaşı Fenerbahçe formasını yaktı

Ricardo Quaresma

Siyah beyazlı forma giyen futbolcu Ricardo Quaresma'nın yakın arkadaşı Filipa'nın Fenerbahçe formasını yakarken çektirdiği fotoğrafı tepki çekti

Süper Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyon olan Beşiktaş’ın yıldızı Ricardo Quaresma’nın yakın arkadaşı Filipa, sosyal medya hesabından Fenerbahçe forması yaktığı görüntüyü paylaşınca sarı lacivertli taraftarların tepkisiyle karşılaştı.Fenerbahçe formasını eldiven takarak tutan Filipa, “Sadece eldivenlerle” yazdıktan sonra Beşiktaş forması giydiği bir fotoğrafını daha paylaştı.

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