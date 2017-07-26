Ana Sayfa | SPOR 26/07/2017 08:47

İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu

fenerbahçe

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek kadrosu belli oldu

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Fernandao ile yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Gregory van der Wiel yer almadı.

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSUNDA ŞU İSİMLER VAR

Kaleci: Volkan Demirel, Carlos Kameni, Erten Ersu

Savunma: Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Simon Kjaer, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel

Orta saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Ahmethan Köse, Salih Uçan, Oğuz Kağan Güçtekin, Josef de Souza, Aatif Chahechouhe, Miroslav Stoch

Forvet: Robin van Persie

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