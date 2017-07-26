İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek kadrosu belli oldu
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Fernandao ile yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Gregory van der Wiel yer almadı.
FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSUNDA ŞU İSİMLER VAR
Kaleci: Volkan Demirel, Carlos Kameni, Erten Ersu
Savunma: Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Simon Kjaer, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel
Orta saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Ahmethan Köse, Salih Uçan, Oğuz Kağan Güçtekin, Josef de Souza, Aatif Chahechouhe, Miroslav Stoch
Forvet: Robin van Persie