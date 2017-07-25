Ana Sayfa | SPOR 25/07/2017 15:54

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

beşiktaş

İspanya'da kampta olan Beşiktaşlı futbolcular yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre kamp kadrosuna dün akşam Ricardo Quaresma da dahil oldu. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Marbella Futbol Merkezi'nde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, pas, top kontrolü ve dar alanda kontrol pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, şut çalışması ve minik kale maçla sona erdi.Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında bu akşam TSİ 21.00'de İspanya temsilcisi Real Valladolid ile bir hazırlık maçı oynayacak.

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