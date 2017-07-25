Galatasaray Elneny için Arsenal ile masaya oturacak

Galatasaray'ın Sportif direktörü Cenk Ergün, Arsenal forması giyen futbolcu Elneny için kulüple Londra'da masaya oturacak

Imbula transferinin zora girmesinin ardından elindeki diğer alternatiflere yönelen sarı kırmızılı kulüp, Manchester Cityli Fernando ve Arsenalli Mohamed Elneny transferlerinden birini mutlaka bitirecek. Sportif direktör Cenk Ergün'ün Londra'ya gelerek Elneny için Arsenal kulübüyle masaya oturacağı belirtildi. Londra ekibinin de Elneny'nin satılmasına sıcak baktığı ifade edilirken, transferin 10 milyon pound'a bitmesi bekleniyor.

Kaynak: BBC Türkçe