Fenerbahçe Cagliari maçı bilet fiyatları ne kadar

Fenerbahçe ile Cagliari arasında 7 Ağustos Pazartesi günü oynanacak hazırlık maçının biletleri satışa çıktı

Sarı lacvivertliler ile İtalya Serie A takımlarından Cagliari arasında 7 Ağustos Pazartesi günü oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak özel maçın biletleri satışa çıktı. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

OKUL AÇIK-MİGROS TRİBÜNÜ: 30,00 TL

BORAJET TRİBÜNÜ-MARATON ÜST A-B H-I BLOK: 100,00 TL

BORAJET TRİBÜNÜ MARATON ÜST C-D-F-G BLOK: 120,00 TL

FENERIUM ALT A-B-H-I BLOK: 180,00 TL

FENERIUM ALT C-G BLOK: 200,00 TL

FENERIUM ALT D-F BLOK: 230,00 TL

FENERIUM ALT E BLOK: 240,00 TL