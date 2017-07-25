Motosiklet dünyasının Altın Elbiseli Adam'ı hayatını kaybetti

Motosiklet dünyasında "Altın Elbiseli Adam" olarak tanınan Barkın Bayoğlu geçirdiği trafik kazası sonucunda kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında gece saatlerinde meydana gelen kazada köprü çıkışında araçlarını park edip aşağı indikten sonra tartışmaya başlayan çift, tartışarak yolda yürümeye başladı.

Bu sırada Anadolu Yakası’ndan gelen Barkın Bayoğlu yönetimindeki motosiklet, yolda tartışarak yürüyen iki kişiden Buğra Erdem isimli gence çarptı. Buğra Erdem olay yerinde yaşamını yitirdi. Bayoğlu ise olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.Motosiklet dünyasında ‘Altın Elbiseli Adam’ lakabıyla bilinen Bayoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.