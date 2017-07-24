Ana Sayfa | SPOR 24/07/2017 16:12

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk maçları, yarın ve 26 Temmuz Çarşamba günü oynanacak

Üçüncü ön eleme turunda oynanacak ilk maçların programı  şöyle:

Yarın:

20.00 Karabağ (Azerbaycan) - Sheriff (Moldova)

20.00 Slavia Prag (Çekya) - BATE (Belarus)

20.30 AEK (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya)

20.30 FCSB (Romanya) - Viktoria Plzen (Çekya)

21.00 Vardar (Makedonya) - Kopenhag (Danimarka)

21.45 Partizan (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan)

26 Temmuz Çarşamba:

17.00 Astana (Kazakistan) - Legia (Polonya)

19.30 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Young Boys (İsviçre)

19.45 Salzburg (Avusturya) - Rijeka (Hırvatistan)

20.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Ludogorets (Bulgaristan)

21.00 Viitorul (Romanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.20 Maribor (Slovenya) - FH Hafnarfjördur (İzlanda)

21.45 Nice (Fransa) - Ajax (Hollanda)

21.45 Celtic (İskoçya) - Rosenborg (Norveç)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Medipol Başakşehir

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