UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk maçları, yarın ve 26 Temmuz Çarşamba günü oynanacak
Üçüncü ön eleme turunda oynanacak ilk maçların programı şöyle:
Yarın:
20.00 Karabağ (Azerbaycan) - Sheriff (Moldova)
20.00 Slavia Prag (Çekya) - BATE (Belarus)
20.30 AEK (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya)
20.30 FCSB (Romanya) - Viktoria Plzen (Çekya)
21.00 Vardar (Makedonya) - Kopenhag (Danimarka)
21.45 Partizan (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan)
26 Temmuz Çarşamba:
17.00 Astana (Kazakistan) - Legia (Polonya)
19.30 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Young Boys (İsviçre)
19.45 Salzburg (Avusturya) - Rijeka (Hırvatistan)
20.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Ludogorets (Bulgaristan)
21.00 Viitorul (Romanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
21.20 Maribor (Slovenya) - FH Hafnarfjördur (İzlanda)
21.45 Nice (Fransa) - Ajax (Hollanda)
21.45 Celtic (İskoçya) - Rosenborg (Norveç)
22.00 Club Brugge (Belçika) - Medipol Başakşehir